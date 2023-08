Gil Vicente contrata Mory Gbane na Rússia

O centrocampista de características defensivas, de 22 anos, já está em Barcelos, pronto para trabalhar no plantel orientado pelo novo técnico Vitor Campelos.



Mory Gbane despontou para o futebol no Stade D'Abijan, emblema da Costa do Marfim, tendo, depois, ingressado na Europa através dos croatas do NK Bijelo Brdo, nos quais alinhou por três temporadas.



Na época passada, o médio africano rumou ao Khimki, do principal escalão do futebol russo, tendo participado em 23 jogos, levando o clube a contratá-lo em definitivo, mas para agora cedê-lo ao Gil Vicente.



Mory Gbane é o nono reforço do emblema barcelense para a nova temporada, depois do guarda-redes Vinícus Dias (ex-Volta Redonda, do Brasil), dos defesas Thomas Luciano (ex-Grémio Porto Alegre, do Brasil), Kiko Vilas Boas (ex-Sanjoanense) e Leandro Buta (ex-Udinese, de Itália), dos médios Jesús Castillo (ex-Sporting Cristal, do Peru) e Maxime Domingue (ex-RKS Raków, da Polónia) e dos avançados Roko Baturina (ex-Ferencváros, da Hungria) e Tidjany Touré (ex-Feyenoord, dos Países Baixos).