Gil Vicente derrota Vizela com reviravolta em jogo de pré-temporada

O conjunto anfitrião marcou primeiro por Kévin Zohi e ampliou a vantagem por Raphael Guzzo, mas os gilistas empataram antes do intervalo, pelo reforço Juan Boselli e por Lucas Cunha, antes de André Simões, outra contratação dos 'galos' para a temporada 2022/23, estabelecer o resultado final na segunda parte.



O Vizela alinhou com o guarda-redes Danijel Buntic, com os defesas Tomás Silva, Bruno Wilson, Anderson e Kiki, os médios Raphael Guzzo, Alex Méndez e Samu e os avançados Francis Cann, Kiko Bondoso e Kévin Zohi, ao passo que o Gil Vicente não divulgou o 'onze' com que se apresentou para o desafio.



A formação vizelense, treinada por Álvaro Pacheco, continua a série de 'ensaios' de pré-época no sábado, frente ao Penafiel, da II Liga portuguesa, de manhã, e ao Paços de Ferreira, do escalão principal, à tarde.



O Gil Vicente, por seu turno, realizou o último 'teste' de preparação para a temporada 2022/23, que começa oficialmente na quinta-feira, 04 de agosto, com o primeiro jogo 'europeu' da sua história, no reduto dos letões do FC Riga ou dos eslovacos do Ruzomberok, para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.