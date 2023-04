Gil Vicente e Desportivo de Chaves procuram voltar às vitórias em Barcelos

O Gil Vicente ocupa o 13.º lugar, com 30 pontos, a dois do Desportivo de Chaves, que segue no 12.º posto.



Apesar de não vencer há três jornadas, a formação de Barcelos arrebatou um empate 0-0 na receção ao Sporting, no último jogo para o campeonato.



A equipa de Chaves saiu derrotada do terreno do Sporting de Braga, no último encontro.



O encontro entre minhotos e transmontanos está marcado para as 20:15, no Estádio Cidade de Barcelos, e vai ser arbitrado por Manuel Mota, da associação de Braga.