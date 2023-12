Gil Vicente e Moreirense à procura de pontos

Os gilistas, a jogar em casa, vão em busca dos três pontos para escaparem aos últimos lugares da tabela, numa altura em que já somam sete jogos consecutivos sem vencer e somam apenas mais um ponto do que as equipas situadas na zona de descida.Do outro lado, surge um Moreirense confortavelmente instalado no sexto posto e que pode reduzir para apenas um ponto a sua desvantagem para o Vitória de Guimarães, quinto, caso triunfe em casa dos "galos".





Entre Gil Vicente e Moreirense, há muito em jogo para lá dos 50 quilómetros que os distam.





Os comandados de Vítor Campelos regressam a casa depois de vencer o Serpa na Taça de Portugal e uma derrota em Alvalade e, agora, têm o objetivo de voltar aos bons os resultados - tendo só amealhado uma vitória em cinco jogos.





Após a deslocação ao terreno do Sporting, não se adivinham grandes alterações. Afinal, com duas ausências e jogadores a revelarem-se - como são os casos de Félix Correia e Miguel Monteiro -, certamente o onze inicial gilista não deverá ser muito diferente do escolhido há uma semana.





Neste jogo está em causa o afastamento dos "galos" da linha vermelha.





Para o Moreirense, o trajeto é diferente. A ocupar o sexto lugar da tabela, o treinador Rui Borges já fez entender que o dia-a-dia do emblema de Moreira de Cónegos é o mais importante face aos objetivos implementados. Estão apenas a quatro pontos do Vitória SC - que detém um jogo a mais, após a vitória diante do Sporting - e o Moreirense pode continuar na perseguição aos "conquistadores".





Com intérpretes de alto gabarito, como Alanzinho, a boa adição de Rúben Ismael na dupla com Gonçalo Franco contra o Benfica e, aindam a "explosão" de André Luís, o onze inicial dos forasteiros deve apenas alterar na zona central da defesa, sendo que Maracás está suspenso por acumulação de amarelos. Carlos Ponck deverá ser o escolhido.