Gil Vicente e Paços de Ferreira fecham a 1.ª jornada da I Liga

Os gilistas e os pacenses são os últimos a estrearem-se na edição 2022/23, numa jornada em que só dois dos três "grandes", Benfica e o campeão FC Porto, triunfaram, nas receções ao Arouca (4-0) e Marítimo (5-1), respetivamente.



O jogo de cartaz da ronda um, entre Sporting de Braga e o outro "grande" Sporting, terminou com um empate a três golos.



O embate está agendado para as 20h15, em Barcelos, onde na quinta-feira os gilistas recebem o Riga, da Letónia, em jogo da segunda mão, depois do empate a um golo na estreia do clube de Barcelos nas competições europeias.



Na quarta-feira, o Vitória de Guimarães, que no domingo bateu o Desportivo de Chaves (1-0), volta a medir forças com os croatas do Hajduk Split, no Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota por 3-1, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.



Resultados da primeira jornada:



Benfica – FC Arouca, 4-0.



Rio Ave – Vizela, 0-1.



Estoril Praia - Famalicão, 2-0.



FC Porto – Marítimo, 5-1.



Santa Clara – Casa Pia, 0-0.



Sporting de Braga – Sporting, 3-3.



Portimonense – Boavista, 0-1.



Desportivo de Chaves – Vitória de Guimarães, 0-1.