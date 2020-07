Gil Vicente e Paços de Ferreira terminam época com um empate

O Paços de Ferreira adiantou-se com um golo de Maracás, aos 10 minutos, mas o Gil Vicente deu a volta com golos de Rodrigão (16) e Kraev (21), com a equipa forasteira a regressar à vantagem com tentos de Douglas Tanque (29) e Matchoi Djalo (49), mas Lourency voltou a empatar, aos 67.

Com ambas as equipas com a manutenção já garantida antes desta jornada, o Gil Vicente está agora em 10.º lugar, com 43 pontos, enquanto o Paços de Ferreira é 12.º, com 39.