Gil Vicente e Vitória de Guimarães em campo para manter vivo "sonho" europeu

Em quinto lugar, com 34 pontos, os gilistas procuram voltar às vitórias após o empate com o Santa Clara (2-2) e seguir na peugada do Sporting de Braga, que no sábado venceu o Paços de Ferreira (2-1).



Abaixo está o Vitória, com 30 pontos no sexto lugar, e também os vimaranenses pretendem continuar no ‘comboio’ de acesso às competições europeias, jogando em casa do último, já seis pontos abaixo da posição de ‘play-off’ de permanência.



Se os ‘azuis’ precisam de somar pontos rapidamente, com uma difícil receção à formação de Pepa, o Vizela recebe o Gil Vicente num dos melhores momentos da época, sem perder há três jogos.



A outra partida do dia opõe dois clubes do Minho pelas 15:30, com o Famalicão, 17.º e penúltimo, com 17 pontos, a receber outro ‘aflito’, o Moreirense, em 15.º, primeiro lugar de permanência, com 19.



A ronda fecha na segunda-feira com a receção do Arouca ao Marítimo, marcada para as 20:15, depois de ter arrancado na sexta-feira com o ‘clássico’ entre o líder FC Porto e o segundo e campeão em título Sporting, que acabou 2-2.