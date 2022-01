Gil Vicente e Vitória procuram subir ao quinto lugar da I Liga

No encontro que fecha a derradeira ronda da primeira volta, os dois conjuntos minhotos, empatados com 23 pontos, podem aproveitar as derrotas de Estoril Praia (quinto, com 25) e do Portimonense (sexto, com 24), com FC Porto e Marítimo, respetivamente.O encontro está marcado para as 20h15, no Estádio Cidade de Barcelos, e terá arbitragem de Manuel Oliveira.O FC Porto terminou a primeira volta na liderança da I Liga, com 47 pontos, mais três do que o Sporting e sete do que o Benfica.





Resultados da 17.ª jornada:



Santa Clara – Sporting, 3-2Vizela – Moreirense, 0-1Estoril Praia – FC Porto, 2-3Boavista – Tondela, 1-1





Portimonense – Marítimo, 1-2

Benfica – Paços de Ferreira, 2-0Sporting Braga – Famalicão, 2-2Belenenses SAD – Arouca, 2-1