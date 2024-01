Gil Vicente garante empréstimo do extremo Afonso Moreira junto do Sporting

O extremo direito, de apenas 18 anos, vai jogar no emblema barcelense até ao final desta época, já depois de ter renovado com os 'leões' até 2028, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.



“Sinto que é uma boa oportunidade para me desenvolver como jogador e como pessoa. Senti-me muito acarinhado desde que aqui cheguei e podem esperar muito empenho e entrega da minha parte”, disse o jovem jogador, que é natural de Lamego.



Afonso Moreira foi recrutado pelo Sporting aos 13 anos, fazendo desde então todo o percurso de formação até chegar à equipa principal dos lisboetas, onde esta época participou em três jogos, a que juntou mais nove partidas pela formação B dos 'leões'.



O extremo é terceiro reforço do Gil Vicente neste mercado de transferências de inverno, depois do guarda-redes Kritciuk, que estava sem clube, e do defesa central angolano Buatu, que alinhava nos franceses do Vallencienes.