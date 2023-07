Gil Vicente garante extremo Tdidany Touré

O extremo franco-marfinense, de 21 anos, assinou um contrato válido até ao final da temporada, cedido pelo emblema do principal escalão dos Países Baixos.Tdidany Touré fez a sua formação nos franceses do Paris Saint-Germain, de onde saiu na época passada para Feyenoord, acabando por ser emprestado ao FC Dordrecht, do segundo escalão neerlandês, tendo marcado seis golos em 15 jogos.”, disse o avançado, em declarações ao site do clube minhoto.Tdidany Touré é o sétimo reforço do Gil Vicente para a nova temporada, depois do guarda-redes Vinícius Dias (ex-Volta Redonda, do Brasil), dos defesas Thomas Luciano (ex-Grémio de Porto Alegre, do Brasil), Kiko Vilas Boas (ex-Sanjoanense) e Leonardo Buta (ex-Udinese, de Itália), do médio Jesus Castillo (ex-Sporting Crystal, do Peru) e do avançado Roko Baturina (ex-Ferencváros, Hungria).