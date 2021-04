Gil Vicente quer ganhar pontos da Luz

", disse Ricardo Soares na conferência de imprensa de antevisão.A derrota caseira da última jornada (2-1 com o Moreirense) pôs fim a um ciclo de três vitórias consecutivas dos minhotos, mas Ricardo Soares considerou que foi um jogo que "não traduziu" a evolução da equipa nas partidas anteriores.", afirmou.Para o técnico da equipa de Barcelos, o Benfica, que vai com seis jogos seguidos a vencer no campeonato, todos sem sofrer golos, "está a ter o retorno do investimento que fez".", lembrou.Questionado sobre se considera o Benfica a melhor equipa do campeonato neste momento, o treinador gilista notou ser "uma pergunta difícil" de responder."O que é a melhor? A que joga melhor em posse de bola, ou a que sai melhor em transições? É uma questão de gosto. O que sei é que o Benfica é uma equipa extremamente forte neste momento, como outras, uma das melhores equipas tendo em conta a qualidade defensiva e agressividade ofensiva", disse.Contudo, para Ricardo Soares,".", reforçou.O treinador admitiu ainda que "", lembrando ter já defrontado as "águias" na Luz diante de 64 mil espetadores.Gil Vicente, 10.º classificado, com 28 pontos, e Benfica, terceiro com 57, defrontam-se a partir das 18h00 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa.