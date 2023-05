Gil Vicente quer garantir manutenção com o Boavista

Para o clube de Barcelos, atual 14.º classificado, garantir que escapa ao 16.º e antepenúltimo posto - destinado ao play-off de manutenção na divisão principal -, independentemente dos resultados dos adversários na luta pela manutenção, basta-lhe um empate frente aos portuenses.Naquele cenário, o Gil Vicente totalizaria 32 pontos e não poderia ser ultrapassado, simultaneamente, por Estoril Praia (15.º posicionado) e Marítimo (16.º), estando também já a salvo da zona de despromoção direta, preenchida por Paços de Ferreira (17.º) e pelo lanterna-vermelha Santa Clara.O Boavista, que ocupa a 10.ª posição, ainda tem possibilidade matemática de terminar o campeonato nos dois postos de acesso à próxima edição da Liga Conferência Europa, na posse do surpreendente Arouca (quinto) e do Vitória de Guimarães (sexto), mas necessita de uma conjugação favorável de resultados até ao fim da prova.

O Gil Vicente procura sair de uma série de oito jogos sem vencer (seis derrotas e dois empates). A equipa de Daniel Sousa não tem sabido convencer - muito menos vencer - há várias semanas, com a derrota em casa do Santa Clara, na ronda anterior, a apresentar-se como o ponto mais baixo.

Para a receção ao Boavista, o Gil não vai poder contar com um dos pilares da equipa, Vítor Carvalho vai cumprir um jogo de castigo depois de ter visto o 11.º cartão amarelo nos Açores. O regresso de Kanya Fujimoto ao "onze" parece uma certeza, eventualmente com Pedro Tiba a assumir o papel de Vítor Carvalho.

O Boavista tem, em teoria, possibilidade de voltar a uma competição europeia, 20 anos depois de ter estado nas meias-finais da Taça UEFA. A sete pontos do 6.º lugar, onde está o Vitória SC, a equipa de Petit sabe que terá de vencer os três encontros e esperar por desaires das cinco equipas que seguem à frente nos lugares europeus.

Para Petit as boas notícias chegam em termos de jogadores disponíveis. Depois de cumprirem castigo frente ao Estoril, Gaius Makouta, Salvador Agra e Yusupha voltam a entrar nas contas para a visita a Barcelos.















O jogo tem o início marcado para as 20h15, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Ricardo Baixinho.