Gil Vicente quer vencer Arouca em "jogo difícil" e manter série triunfal em casa

Depois dos êxitos perante Nacional, para a Taça da Liga (2-0), E Santa Clara (1-0) e Vitória de Guimarães (2-1), os dois para o campeonato, os ‘galos’ querem voltar a triunfar no Estádio Cidade de Barcelos, perante um adversário que ocupa o sétimo lugar, com 26 pontos, estando a fazer “um campeonato fabuloso”, à semelhança do Casa Pia, quinto, com 30, realçou o técnico.



“Temos um Arouca com um registo impressionante, que vem de duas derrotas, que quer seguramente inverter. Queremos tornar a nossa casa a nossa fortaleza, com o apoio dos adeptos, mas também porque é a nossa casa. O jogo vai ser difícil como todos os outros. Vamos procurar ganhar”, frisou, na antevisão ao jogo marcado para as 20:30 de domingo.



O técnico prometeu, aliás, “soluções para contrariar” um Arouca “bem organizado”, com “dinâmicas interessantes”, e projetou um Gil Vicente “ofensivo”, até porque “mais ofensivo” do que os seus jogadores têm sido em casa é “difícil”.



“Num ou noutro momento, atacamos quando se exigem outros cuidados. E as equipas vinham aqui na expetativa, na busca do erro. Isso acontecia antes, mas agora acontece menos, porque estamos mais bem preparados”, observou.



Treinador principal do Gil Vicente desde 16 de novembro de 2022, o barcelense, de 38 anos, assumiu o esforço para “acrescentar alguma objetividade ao processo ofensivo”, tendo-se mostrado agradado com o facto de a equipa criar, pelo menos, “três ou quatro situações claras de golo” em cada partida.



Convencido de que o triunfo arouquense em Barcelos para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, por 4-1, em jogo realizado em 08 de novembro de 2022, não vai ter influência no desenrolar do encontro de domingo, Daniel Sousa mostrou-se ainda satisfeito com o desfecho do mercado de transferências de janeiro.



Além de ver como “ponto positivo” a continuidade do avançado Fran Navarro, melhor marcador da I Liga, com os mesmos 12 golos do benfiquista Gonçalo Ramos, o técnico gilista considerou ainda “extremamente importantes” os regressos, após lesão, de Rúben Fernandes e Pedro Tiba, bem como as contratações de Zé Carlos, Gabriel Pereira e Roan Wilson.



O Gil Vicente, 15.º classificado, com 18 pontos, recebe o Arouca, sétimo, com 26, em desafio da 19.º jornada da I Liga portuguesa, agendado para as 20:30 de domingo, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.