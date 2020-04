Gil Vicente regressa aos treinos no relvado na segunda-feira

“O plantel principal do Gil Vicente FC voltará ao trabalho na segunda-feira, dia 04 de maio. Será realizado um planeamento com a máxima segurança, com o objetivo de diminuir ao máximo os fatores de risco para o plantel e respetivo staff”, pode ler-se numa nota publicada pelo clube de Barcelos nas redes sociais.



Os minhotos aproveitão o fim do terceiro período de 15 dias de estado de emergência no sábado para voltar à atividade no relvado, ainda que de forma condicionada e com redobradas indicações de distanciamento entre os atletas, quase um mês e meio após a suspensão da I Liga, que será retomada à porta fechada a partir de 30 e 31 de maio.



Os pupilos de Vítor Oliveira executaram planos individuais de treino nas respetivas residências entre 12 de março e 15 de abril, em consonância com o confinamento social recomendado pelas autoridades sanitárias, até acordar com a direção presidida por Francisco Dias da Silva a antecipação de um período de férias até ao final do mês.



Numa época assinalada pelo regresso ao principal escalão do futebol nacional, após uma reintegração administrativa a partir do Campeonato de Portugal, na sequência do ‘caso Mateus’, o Gil Vicente ocupa a nona posição à entrada para as 10 jornadas finais da I Liga, com 30 pontos, 14 acima da zona de descida.



Incluída nas medidas de desconfinamento aprovadas hoje em Conselho de Ministros, a retoma do campeonato ainda está sujeita à aprovação por parte da Direção-Geral da Saúde (DGS) de um plano sanitário apresentado ao Governo pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), conforme explicou o primeiro-ministro António Costa.



A I Liga, liderada pelo FC Porto com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, foi suspensa em 12 de março, após 24 jornadas, vai regressar a partir de 30 e 31 de maio, assim como a final da Taça de Portugal, entre ‘dragões' e ‘águias'.



O mesmo não se aplica à II Liga, não contemplada pelas medidas, tendo em lugares de subida, à data da suspensão, Nacional, com 50 pontos, e Farense, com 48.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 227 mil mortos e infetou quase 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Cerca de 908 mil doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 989 pessoas das 25.045 confirmadas como infetadas, e há 1.519 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.