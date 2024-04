Gil Vicente rescinde com treinador Vítor Campelos

O técnico, de 48 anos, não resistiu à recente série de seis jogos consecutivos sem vencer no campeonato, com três empates e três derrotas, a última das quais no sábado, frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, num desaire por 3-0, para a 28.ª jornada.

Vítor Campelos tinha sido contratado pelos barcelenses no início desta época, conseguindo até este momento 10 vitórias em 33 jogos no comando da equipa em todas as competições.

No campeonato, o principal objetivo da temporada do conjunto minhoto, o Gil Vicente tem sete vitórias, sete empates e 14 derrotas, estando atualmente na 13.ª posição, com 28 pontos, a sete dos lugares de descida direta.

Na próxima jornada da I Liga, na sexta-feira, o Gil Vicente recebe o líder da prova Sporting.