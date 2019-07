Gil Vicente soma primeiro desaire na pré-época após derrota com Chaves

Lusa Comentários 20 Jul, 2019, 15:09 | Futebol Nacional

No dia do seu 23.º aniversário, o lateral esquerdo reforço dos transmontanos José Gomes, ex-Penafiel, marcou aos 15 minutos, ao isolar-se e bater Bruno, fazendo o único golo do encontro realizado no Estádio Adelino Ribeiro Novo, em Barcelos.



Ao quinto jogo de preparação, o Gil Vicente somou a primeira derrota após duas vitórias, frente o Cerveira e Sporting de Espinho, do Campeonato de Portugal, e dois empates, com o Berço, também do terceiro escalão, e Boavista, da I Liga.



No primeiro tempo o desafio foi equilibrado e não teve praticamente situações de perigo, mas a equipa da casa reagiu no segundo tempo, com o reforço brasileiro Rodrigo, ex-Ferroviária, a atirar inclusive uma bola ao ferro da baliza transmontana, mas sem inverter o resultado.



O técnico o emblema de Barcelos, Vítor Oliveira, lançou de início Bruno, Kellyton, Rodrigo, Rúben Fernandes e Edwin na defesa, João Afonso, Soares e Juan no meio-campo e Lourency, Samuel e Sandro Lima no ataque.



A equipa que está de regresso à I Liga recebe na quarta-feira, às 15:00, o Moreirense, também do principal escalão para mais um encontro de preparação.



Já o Desportivo de Chaves, que realizou o sexto jogo de preparação, recebe também quarta-feira, às 19:30, o Rio Ave, da I Liga, para o jogo de apresentação aos sócios que marca a primeira edição do Troféu Emílio Macedo, em memória do antigo presidente e presidente honorário do clube, já falecido.