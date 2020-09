Gil Vicente tem mais nove jogadores e dois elementos do clube infetados

Os minhotos realizaram testes de despistagem no sábado e conheceram os resultados esta manhã, levando o delegado de saúde local a decretar quarentena obrigatória para todo o plantel, apesar de os 15 membros do clube infetados estarem assintomáticos.

O Gil Vicente tinha suspendido todas as atividades agendadas para o fim de semana, em virtude dos casos confirmados na sexta-feira, e aguarda pela marcação de novos exames, quando faltam seis dias para a estreia na época 2020/21 e tem 17 atletas disponíveis.

Os `galos` visitam o Sporting no sábado, às 18:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, embora os `leões` tenham detetado hoje três jogadores infetados pelo novo coronavírus, que forçaram o cancelamento do encontro particular com os italianos do Nápoles.

Ao longo da pré-temporada, o Gil Vicente cumpriu um estágio em Melgaço e disputou quatro partidas de preparação, ao ter vencido o Leixões (3-0), empatado com Moreirense (0-0) e Desportivo de Chaves (0-0) e perdido diante do Sporting de Braga (0-1).

Os flavienses também estão em confinamento enquanto é realizada uma avaliação de risco, após quatro casos positivos de covid-19, que conduziram na sexta-feira ao adiamento do encontro com o Feirense, relativo à jornada inaugural da II Liga.

Um jogador do Moreirense, da I Liga, e outro do Leixões, do escalão secundário, também foram diagnosticados com o vírus e estão e a cumprir isolamento doméstico.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 921 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.867 em Portugal.