Gil Vicente transfere defesa Lucas Barros para os sérvios dos FK Vojvodina

O jogador brasileiro, de 24 anos, chegou ao Gil Vicente em 2022/23, vindo do Sporting da Covilhã, da II Liga, mas nunca chegou a estrear-se para equipa principal dos ‘galos’.



Nessa época, Lucas Barros completou 15 jogos pela formação sub-23 dos minhotos, tendo na temporada passada sido emprestado ao Tondela, do segundo escalão, pelo qual fez 34 jogos.



Além de encaixar 150 mil euros com transferência do lateral para o FK Vojvodina, os barcelenses asseguram 10% do valor de uma futura venda.