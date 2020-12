Gil Vicente vence em Leiria e segue para os oitavos de final da Taça de Portugal

A equipa de Barcelos não facilitou e confirmou o favoritismo perante uma formação do Campeonato de Portugal que tinha afastado na eliminatória anterior um conjunto da I Liga, o Portimonense.



Os espaços que a União de Leiria permitiu acabaram por ser fatais, permitindo ao Gil obter uma vantagem confortável nos primeiros 20 minutos.



A equipa da casa ainda assustou o Gil Vicente aos três minutos, num remate perigoso de Andrezinho à entrada da área, desviado para canto por Denis.



Mas a organização da equipa da casa, com cinco homens atrás, dois médios e três avançados abertos na frente, foi um convite que a equipa de Barcelos agradeceu.



Com muito espaço disponível na linha média, o Gil Vicente progrediu facilmente pelos dois flancos, abanando a estrutura contrária.



Aos nove minutos, essa liberdade rendeu o primeiro golo ao Gil Vicente: canto na direita, a bola sobrou para a zona central e Claude Gonçalves rematou de primeira, com o pé direito, levando a bola à base do poste direito da baliza de Helton antes de entrar.



O guarda-redes brasileiro, que se atirou tarde nesse lance, pareceu mal colocado no 2-0, aos 21 minutos, quando Fujimoto cruzou da esquerda e Renan cabeceou a bola em arco, ao ângulo superior direito, por cima de Helton.



Sem capacidade de resposta, a formação do Campeonato de Portugal só ganhou ascendente após o intervalo, quando o treinador Hélder Pereira abdicou de um dos três centrais e compôs o meio campo.



A União de Leiria cresceu, empurrou o Gil Vicente e quase conseguiu reduzir aos 53 minutos, quando Victor Massaia rematou contra Denis, na pequena área.



Apercebendo-se da quebra da equipa, Ricardo Soares lançou três habituais titulares: Lucas Mineiro, Lourency e Samuel Lino.



Quinze minutos depois, a aposta resultou. Saída muito rápida de Lourency na direita e assistência para o 3-0 fácil de Samuel Lino.



Acabavam as dúvidas: a vitória e o apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal eram certos, recompensando a competência do Gil Vicente, que encontrará o Académico de Viseu na próxima ronda.







Jogo no Estádio Municipal de Leiria.



União de Leiria -- Gil Vicente, 0-3.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Claude Gonçalves, 09 minutos.



0-2, Renan, 21.



0-3, Samuel Lino, 76.







Equipas:



- União de Leiria: Helton, João Dias, Victor Massaia, Dénis (Iddriss, 46), Diego Galo, Kaká, Babanco, Andrezinho, Renato Alexandre (Pedro Henriques, 69), Rui Gomes (Nilo, 77) e Babanco.



(Suplentes: Fábio Ferreira, Diogo Marques, Afonso Caetano, Nilo, Pedro Henriques, Kikas e Mohammed Iddriss).



Treinador: Hélder Pereira.



- Gil Vicente: Denis, Joel Pereira, Rodrigão (Boubacar Hanne, 80), Ruben Fernandes, Henrique Gomes, Claude Gonçalves (Leandrinho, 77), Vítor Carvalho (Lourency, 61), João Afonso, Fujimoto, Léautey (Lucas Mineiro, 61) e Renan (Samuel Lino, 61).



(Suplentes: Brian Araújo, Lourency, Lucas Mineiro, Leandrinho, Samuel Lino, Boubacar Hanne e Talocha).



Treinador: Ricardo Soares.







Árbitro: Hélder Malheiro (Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vítor Carvalho (18).



Assistência: Jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.