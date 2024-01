Go Ahead Eagles empresta Rashaan ao U. Leiria

O jogador, de 25 anos, disputou sete partidas pelos Go Ahead Eagles, da primeira divisão dos Países Baixos, antes de se mudar para Portugal, para ajudar a União de Leiria na segunda volta do campeonato.



Rashaan Fernandes fez a formação no Feyenoord, contando já com passagens por Twente e Telstar.



Segundo o serviço de comunicação da SAD da União de Leiria, o avançado assume-se “feliz por estar aqui”.



“Quero criar grandes memórias e fazer uma boa época de castelo ao peito”, diz o avançado neerlandês, citado pelos leirienses.



A União de Leiria está em 13.º lugar da II Liga, com 23 pontos.



Rashaan é o terceiro reforço de inverno para o plantel às ordens do treinador, Vasco Botelho da Costa, depois da contratação do também avançado Paul Ayongo ao Swift Hesperange, do Luxemburgo, e do regresso do médio defensivo Djé D'avilla, que estava emprestado à Académica.