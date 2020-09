Golo de Cafu Phete permite vitória do Belenenses em Guimarães

O golo do médio `azul` surgiu no segundo minuto da segunda parte, tendo os lisboetas conseguido segurar os três pontos e arrancar a Liga com um triunfo.

Com esta vitória, o Belenenses SAD junta-se ao Benfica, que goleou em Famalicão por 5-1, no comando da prova, as duas equipas com três pontos, enquanto Vitória de Guimarães e Famalicão não somaram pontos, concluídos que estão os dois primeiros jogos da Liga 2020/21.