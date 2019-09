Golo de Marega entrega triunfo suado ao FC Porto sobre Rio Ave

Lusa Comentários 29 Set, 2019, 22:42 | Futebol Nacional

O avançado maliano apontou o tento decisivo do encontro aos 12 minutos, permitindo aos ‘azuis e brancos’ gerirem a vantagem, apesar de os vila-condenses terem forçado uma reação no segundo tempo, que mesmo pecando na definição final, criou apuros aos visitantes.



Com este resultado, o FC Porto passa a somar 18 pontos e mantém-se em igualdade com Benfica, ambos na perseguição ao líder do campeonato, o Famalicão, que tem mais um ponto.



Já o Rio Ave, quarto à entrada da ronda sete, caiu para o sétimo posto, com 10 pontos, perdendo posições para Vitória de Guimarães (12), Boavista (11) e Santa Clara (11).



Os ‘dragões’, que surgiram para este desafio com duas alterações em relação ao último jogo do campeonato, no triunfo frente ao Santa Clara, com Wilson Manafá e Luís Díaz a darem lugar a Alex Telles e Nakajima, respetivamente mostram que não tencionavam ceder espaço aos rivais, e protagonizaram uma entrada dinâmica no desafio.



Logo aos três minutos, Marega deixou um primeiro aviso, quando se isolou, mas não conseguiu superar o guarda-redes dos vila-condenses Kieszek, e aos 12 confirmou a melhor entrada da equipa, com um tento madrugador, num desvio de cabeça a um canto cobrado por Alex Telles.



Os vila-condenses sentiram dificuldades para responder ao revés, e apenas de bola parada levaram algum perigo à baliza dos ‘azuis e brancos’, com Nuno Santos e Filipe Augusto a tentaram disfarçar as dificuldades da equipa no último terço.



Indiferente a isso, o FC Porto mantinha controlo do desafio e continuava a mostrar mais argumentos para ameaçar o segundo golo, com Uribe e Alex Telles, já depois da meia hora, a criaram calafrios à defesa vila-condense, mas sem pontaria para alterar o marcador.



Regresso do descanso devolveu um jogo mais dividido, com o Rio Ave a crescer com a entrada do avançado iraniano Taremi, que regressou à competição depois de superar uma lesão que lhe interrompeu as boas prestações do início do campeonato.



O atacante esboçou, aos 56, um remate por cima da baliza dos ‘azuis e brancos’, servido por Tarantini, que surgiu em boa posição, mas a preferiu servir o iraniano.



Antes, Alex Telles tinha obrigado Kieszek a uma das defesas da noite, na sequência de um livre que o guardião do Rio Ave desviou para canto.



O jogo estava em aberto, e os locais chegaram a introduzir a bola na baliza portista, aos 63 minutos, num remate de Taremi, após solicitação de Tarantini, mas o lance foi invalidado por fora de jogo, após cinco minutos de revisão pelo vídeoárbitro (VAR).



A reposta ao atrevimento dos vila-condenses saiu dos pés do Zé Luís, que num remate aos 72 minutos, permitiu mais uma boa defesa a Kieszek, e, depois, aos 77, quando Alex Telles, na cobrança de mais livre, fez a bola embater na barra da baliza da formação da foz do Ave.



O Rio Ave não se inibiu com as ameaças do adversário e, nos últimos minutos, encostou o FC Porto ‘às cordas’, mas numa altura em que Sérgio Conceição tinha reforçado a sua defesa com entrada de Mbemba, criando uma muralha que os vila-condenses não conseguiram superar.