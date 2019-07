Golo de penálti dá vitória ao Marítimo frente ao Las Palmas

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Jul, 2019, 08:55 / atualizado em 28 Jul, 2019, 08:55 | Futebol Nacional

O lance decisivo aconteceu aos 56 minutos, com o golo apontado pelo avançado brasileiro, numa partida em que apenas Bebeto e Marcelinho não jogaram, por estarem lesionados.



A formação madeirense alinhou com dois reforços de início - o defesa central sérvio Dejan Kerkez e o extremo angolano Erivaldo -, mas viu o 12.º classificado do segundo escalão na época transata em Espanha a entrar melhor no jogo, com Benito Ramírez a estar em evidência.



O Marítimo demorou a reagir e a resposta, ainda que tímida, só surgiu depois da meia hora inicial e a melhor foi dada por Erivaldo, num remate de meia distância, aos 38 minutos.



Dificuldades e golo







A estreia oficial dos verde rubros acontece no fim de semana de 3 e 4 de agosto, com a segunda fase da Taça da Liga, diante do vencedor do jogo entre o Leixões e o Cova da Piedade.





O arranque do segundo tempo até mostrou um Marítimo em dificuldades, mas os madeirenses conseguiram chegar ao golo, à passagem do minuto 56, através de grande penalidade convertida por Getterson, que foi derrubado por Alberto De la Bella.O momento em que o Las Palmas esteve mais próximo do empate foi aos 67 minutos, num cabeceamento do extremo sérvio Srnic.Com um baixo ritmo de jogo devido às várias mudanças nas duas equipas, o principal motivo de interesse para os adeptos maritimistas acabou por ser o internacional japonês Daizen Maeda, que fez o primeiro jogo com o novo clube.Acabou, no entanto, por ser outro avançado - Rodrigo Pinho - a ficar perto do golo, aos 83 minutos, ao ver o seu remate de cabeça sair perto do poste direito da baliza espanhola.O Marítimo realizou o último jogo de preparação para a época 2019/20, após sete partidas no estágio no Algarve, em que venceu uma, perdeu uma e empatou cinco, tendo ainda dois triunfos na fase inicial, diante da equipa B e de sub-23.