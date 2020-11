Golo solitário de Fati dá vitoria ao Feirense frente ao Académico de Viseu

Golo solitário de Fati dá vitoria ao Feirense frente ao Académico de Viseu



Viseu, 01 nov 2020 (Lusa) - Um golo de Fati, aos 25 minutos, foi o suficiente para o Feirense levar de vencida hoje o Académico por 1-0, em Viseu, em jogo da oitava jornada da II Liga portuguesa de futebol.



Num jogo em que foram escassas as oportunidades de golo, os `fogaceiros´ souberam aproveitar a melhor que tiveram na primeira parte para marcarem e somarem mais três pontos na corrida à subida à I Liga.



O lance do golo de Fati, aos 25 minutos, foi o único de registo em 45 minutos de futebol mal jogado, com muitas faltas e muitas paragens de jogo. O avançado do Feirense aproveitou um passe de Fábio Espinho para ganhar em velocidade aos centrais do Académico de Viseu e, à saída de Janota, `picar´ a bola sobre o guarda-redes viseense, adiantaando a sua equipa no marcador.



No segundo tempo, o Académico de Viseu foi mais ofensivo, mas sem capacidade para criar grandes oportunidades. A melhor aconteceu aos 62 minutos, com Luisinho a cruzar e Ayongo a cabecear muito perto do poste da baliza de Brígido.



Académico de Viseu que, aos 73 minutos, se viu obrigado a trocar de guarda-redes, com Ricardo Janota a sair com muitas queixas na perna direita e a ser substituído por Ricardo Fernandes, que, aos 74 minutos, negou o golo a João Victor.



Após esta oitava jornada da II Liga, o Feirense subiu ao segundo lugar, à condição, agora com 17 pontos, enquanto o Académico de Viseu averbou a primeira derrota desde a chegada do técnico Pedro Duarte«.



Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, Viseu.



Académico de Viseu - Feirense, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, Fati, 25 minutos.



Equipas:



- Académico de Viseu: Ricardo Janota (Ricardo Fernandes, 73), Tiago Mesquita, João Pica, Mathaus, Jorge Miguel, Fernando Ferreira, Diogo Santos, André Carvalhas (Paná, 69), Yuri Araújo (Bruninho, 73), João Vasco (Luisinho, 59) e Paul Ayongo.



(Suplentes: Ricardo Fernandes, Fábio Santos, Puch, Carter, Bruninho, Romy, Joel, Luisinho e Paná).



Treinador: Pedro Duarte.



- Feirense: Brígido, Edson Farias, Gui Ramos, Pedro Monteiro, Zé Ricardo, Washington, Tavares (Latyr, 55), Fábio Espinho (Mica, 83), Feliz, Fabrício (João Victor, 65) e Fati (Marcus, 65).



(Suplentes: Igor, Ícaro Silva, Cris, Tiago Almeida, Agdon, Latyr, Mica, João Victor e Marcus).



Treinador: Filó.



Árbitro: Flávio Lima (AF Algarve).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pica (32), Fabrício (45), João Victor (76), Latyr (79), Paul Ayongo (81) e Washington (90).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.