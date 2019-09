Golo tardio de Carlos Júnior dá triunfo ao Santa Clara sobre Gil Vicente

Lusa Comentários 29 Set, 2019, 18:10 / atualizado em 29 Set, 2019, 18:10 | Futebol Nacional

O guarda-redes do Santa Clara Marco Pereira disputa a bola com o jogador do Gil Vicente Sandro Lima | Eduardo Costa - Lusa

Numa partida em que os gilistas jogaram com menos uma unidade durante uma hora, desde os 25 minutos, devido à expulsão, com vermelho direto, de João Afonso, o golo dos açorianos surgiu já na reta final da partida.

Com este triunfo, o Santa Clara subiu ao sexto lugar da prova com 11 pontos, os mesmos do quinto, o Boavista, enquanto o Gil Vicente ocupa o 13.º com seis.