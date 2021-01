Golos na Taça da Liga valem duas toneladas de alimentos para Rede de Emergência Alimentar

A iniciativa junta a Allianz e a Fundação do Futebol, da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, e é válida para as três partidas da fase final da competição, que arranca já na terça-feira, em Leiria.



Também o Minipreço se juntou a esta campanha, doando uma tonelada de bens alimentares por cada uma das equipas finalistas, ou seja, quatro toneladas.



"A 'final four' da Allianz CUP na cidade de Leiria arranca com o objetivo de festejar cada golo como uma dádiva de alimentos para os particulares e as famílias mais carenciadas, integradas na Rede de Emergência Alimentar", realçou em comunicado a entidade liderada por Pedro Proença.



Sporting e FC Porto defrontam-se na terça-feira, às 19:45, e Sporting de Braga e Benfica jogam na quarta-feira, à mesma hora, a segunda meia-final da prova, também no Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa, que recebe no sábado a final (19:45).