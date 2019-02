Gonda e Henrique apresentados como reforços no Portimonense

Lusa Comentários 07 Fev, 2019, 20:45 | Futebol Nacional

Gonda e Henrique juntam-se aos avançados Aylton Boa Morte, jogador português contratado ao Estoril Praia, e ao brasileiro Ruster (ex-Varzim), outros dois reforços contratados em janeiro e que assinaram com o clube algarvio até junho de 2022.



Ao falar na apresentação, o jogador japonês, de 29 anos, manifestou-se "muito feliz" com o seu ingresso no Portimonense, considerando que "o desafio é grande, o segundo na Europa", depois de uma passagem pelos austríacos do SV Horn (2015 a 2017).



"É um novo desafio numa equipa da I Liga e com grandes jogadores, o qual aceitei por conhecer o clube e pelas boas indicações que me deram Kanazaki e Nakajima, mas confiante em contribuir para os objetivos da equipa", referiu.



Por seu turno, o brasileiro Henrique (ex-Coritiba), de 24 anos, que faz a sua estreia no futebol europeu, indicou que o clube algarvio permitiu "concretizar o sonho de jogar na Europa", onde espera afirmar-se com o seu futebol.



Para o treinador António Folha, os novos reforços vêm acrescentar qualidade ao grupo, após a saída de jogadores que eram importantes no sistema de jogo da equipa, indicando que "todos eles são já opção" para o jogo com o Rio Ave, no sábado, da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



"Não estar lesionado é uma opção para o próximo jogo, como são todos os outros jogadores disponíveis. São opções válidas que vão ter de trabalhar muito para que nos possam ajudar no resto da nossa caminhada para a manutenção", destacou o técnico.



O Portimonense perdeu no mercado de janeiro três das suas pedras mais influentes: o lateral-esquerdo Manafá (FC Porto), o médio Ewerton (Urawa Reds, do Japão) e o extremo Nakajima para o Al-Duhail (Qatar).



Os algarvios são os atuais oitavos classificados da I Liga, com 27 pontos, ao fim de 20 jornadas realizadas.