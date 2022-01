Granada empresta avançado espanhol ao Paços de Ferreira

Numa breve informação partilhada nas redes sociais, o Paços de Ferreira confirma a contratação de Adrián Butzke, de 22 anos, explicando que “o atleta espanhol vai reforçar o ataque pacense e chega por empréstimo do Granada CF, até ao final da temporada”.



“Formado no clube da Andaluzia, Adrián Butzke passou posteriormente para a equipa B e, na presente época, estreou-se pela equipa principal – com dois jogos na Taça do Rei, onde fez um ‘hat-trick’ na primeira eliminatória, e um jogo na La Liga”, acrescenta o Paços de Ferreira.



Adrián Butzke é o terceiro reforço anunciado pelo Paços de Ferreira, juntando-se aos também avançados Noa Cervantes e N’Dri Koffi, ambos cedidos pelo Stade de Reims, clube com o qual o Paços de Ferreira estabeleceu uma parceria, em 2020.