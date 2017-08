Grande penalidade nos descontos dá primeira vitória ao Feirense

Lusa 21 Ago, 2017, 22:04 / atualizado em 21 Ago, 2017, 22:04 | Futebol Nacional

No Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, Welthon inaugurou o marcador a favor do Paços de Ferreira, aos 14 minutos, mas Etebo empatou ainda antes do intervalo, aos 32, e Tiago Silva assegurou o triunfo aos locais, aos 90+5, de grande penalidade, depois de o árbitro ter revisto o lance em vídeo.





Com este triunfo, o Feirense isolou-se no oitavo lugar, com cinco pontos, enquanto o Paços de Ferreira, que sofreu a sua segunda derrota, segue no 15.º posto, com apenas um ponto, numa prova liderada por Benfica, FC Porto, Sporting e Rio Ave, todos com nove pontos.