Grande penalidade nos últimos minutos dá empate ao FC Porto B frente ao Farense

Os ‘dragões' contabilizaram o quarto encontro sem perder e estão na 14.ª posição, com 25 pontos, enquanto os algarvios, que vinham de uma derrota em casa, por 2-0, com o Estoril Praia, permanecem em segundo, com 38, a dois do líder Nacional.



O Farense entrou forte na partida e aproveitou da melhor forma a dificuldade portista em travar os seus ataques, adiantando-se logo aos sete minutos, num remate colocado de Ryan Gauld.



Depois disso, e apesar dos algarvios manterem a superioridade, o FC Porto respondeu com um remate de Fábio Silva, que acabou travado pelo poste.



Depois do intervalo, a formação comandada por Rui Barros impôs um novo ritmo, equilibrando a partida. Ainda assim, o Farense foi conseguindo controlar da melhor forma a vantagem.



No entanto, aos 83 minutos, e depois de uma falta sofrida por Nkeng dentro da área, Fábio Vieira repôs a igualdade, na marcação da respetiva grande penalidade.



Nos últimos minutos, os ‘dragões' intensificaram o ataque, deixando os algarvios numa situação de aflição, mas a igualdade manteve-se até ao final.