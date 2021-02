"Grandes" colocam jogadores excedentários

O atual líder da I Liga, Sporting , confirmou nas derradeiras horas os empréstimos até ao final da época do defesa Tiago Ilori (Lorient) e dos avançados Rafael Camacho (Rio Ave), Pedro Mendes (Nacional) e Pedro Marques (Gil Vicente), todos sem opção de compra.



Nos mesmos moldes já tinham rumado o defesa Ivanildo Fernandes ao Almería, comandado por José Gomes, e o avançado maliano Abdoulay Diaby ao Anderlecht, enquanto o central João Silva assinou a título definitivo pelos croatas do Istra Pula.



Por resolver ficaram as situações laborais do guarda-redes Renan Ribeiro e dos defesas Bruno Gaspar, Lumor e Stefan Ristovski, suscetíveis de continuarem a ser negociados pelo Sporting nos mercados que permanecerão abertos até ao princípio de março.



Quase sem excedentários para colocar, o campeão nacional FC Porto optou pela cedência até junho do médio japonês Shoya Nakajima ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, que ficou com uma cláusula de compra fixada nos 40 milhões de euros.



O médio Ewerton voltou do Urawa Reds e seguiu viagem imediata para Portimão, sem os contornos definitivos da saída do chadiano Marius, numa altura em que os "dragões" ganharam pressão adicional para renovar contratos com os influentes Otávio e Moussa Marega.



Quanto ao Benfica , desvinculou-se do avançado Facundo Ferreyra, novo reforço dos espanhóis do Celta de Vigo, e acertou os empréstimos dos defesas Ferro (Valência) e Tomás Tavares (Farense), ambos sem opção de compra prevista no verão.



Se Jean-Clair Todibo saiu da Luz para evoluir em Nice, sob a tutela do FC Barcelona, Filip Krovinovic trocou o West Bromwich Albion pelo Nottingham Forest e Gedson Fernandes abandonou o Tottenham, treinado por José Mourinho, para rumar ao Galatasaray.



O Sporting de Braga, elevado a "rei" do mercado graças à venda milionária de Paulinho ao Sporting, rescindiu contratos com os defesas Diogo Viana (Feirense) e Diogo Figueiras (Famalicão) e emprestou o avançado brasileiro Guilherme Schettine ao Almería.



