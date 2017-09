Grego Samaris suspenso por três jogos

Marcos Celso - RTP 26 Set, 2017, 17:13 / atualizado em 26 Set, 2017, 17:21 | Futebol Nacional

A punição é três jogos de suspensão aplicados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, depois da Comissão de Instrutores da Liga de clubes ter aberto um caso de auto de flagrante delito ao médio dos encarnados, devido a um lance que ocorreu na partida entre o Benfica e o Sp. Braga, em jogo da Taça da Liga, num lance com Paulinho.



No incidente em causa, Samaris apertou o pescoço de Paulinho. O árbitro Bruno Esteves decidiu mostrar aos dois jogadores o cartão amarelo. No entanto, a Comissão de Instrutores terá considerado que o juiz não se deu conta da gravidade do lance.