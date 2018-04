Grupo patrocinador do Sporting explica ausência de Alvalade

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Abr, 2018, 10:56 / atualizado em 07 Abr, 2018, 10:56 | Futebol Nacional

A crise que eclodiu no Sporting, e culminou no anúncio da suspensão de jogadores por parte de Bruno de Carvalho, motivou a reação do Grupovarius, um dos parceiros do clube de Alvalade para as modalidades.



Através do Facebook, a empresa revela que não marcará presença no camarote de Alvalade no jogo de domingo, frente ao Paços de Ferreira, e faz uma pelo para que haja uma resolução "imediata" dos problemas internos do clube.

Eis o teor da comunicação expressa no Facebook:

"Jamais pactuamos e aceitamos que uma instituição, seja ela qual for, que tenha sócios, apoiantes, simpatizantes e adeptos, exponha publicamente os problemas internos, ainda por cima com uma das modalidades, neste caso o futebol. O que parece que ainda não entenderam, é que o Sporting é muito mais do que isto. É um dos clubes do mundo com mais resultados desportivos a nível mundial. Não fazemos julgamentos sobre quem quer que seja, no entanto como principal responsável do apoio ao judo do Sporting, e que cujo apoio foi fundamental e inequívoco para os resultados que a modalidade tem vindo a ter, informamos que não estaremos presentes no nosso camarote no próximo jogo, de forma a mostrar a nossa total indignação e vergonha. Apelamos que seja posto de imediato um ponto final neste assunto e respeitem a instituição e quem a preside, bem como os que a representam, o desporto e os valores que representa tem que ser bem maior que os egos individuais de cada um", pode ler-se no texto assinado por Alexandre Cavalleri, presidente executivo da instituição e sócio do Sporting.