Guarda-redes brasileiro Gauther de saída do Nacional

Gauther, de 28 anos, que tinha contrato com o Nacional até ao final, nunca foi utilizado pelo treinador Luís Freire em jogos oficiais em 2019/20.



O guarda-redes começou a carreira nos brasileiros do Ponte Preta, a que se segui Rio Branco, Corinthians, Goiânia, União Barbarense, Santacuzense, Rio Preto e Santos, antes de assinar pelo Nacional em 2017/18.



Na temporada seguinte foi emprestado ao União da Madeira, do Campeonato de Portugal.



A II Liga foi dada como concluída precocemente por não incluir o plano de desconfinamento do Governo, devido à pandemia de covid-19.



Nacional e Farense, os dois primeiros classificados à data da interrupção foram apontados pela direção da Liga de clubes como promovidos.