Guarda-redes brasileiro Rafael Defendi reforça baliza do Farense

"A Sporting Clube Farense - Algarve Futebol SAD comunica que chegou a acordo com o atleta Rafael Defendi para a celebração de um contrato de trabalho com a duração de duas épocas desportivas", revelou o clube de Faro, em comunicado divulgado nas redes sociais.



Rafael Defendi, de 36 anos, reencontrará na capital algarvia o treinador Sérgio Vieira, que o orientou na época passada em Famalicão.



O guardião teve uma primeira passagem pelo futebol português no Desportivo das Aves, em 2007/08, regressando depois ao seu país natal. Voltou em 2014 para o Paços de Ferreira, que representou até 2018, mudando-se para o conjunto famalicense.



Na época agora concluída, Defendi somou 19 partidas em todas as competições pelo Famalicão.



Defendi junta-se ao guardião Ricardo Velho, ao médio Amine Oudrhiri e ao avançado Pedro Henrique no rol de reforços já anunciados pelos algarvios, que regressam ao escalão principal após 18 anos de ausência.



Sob o comando de Sérgio Vieira, o Farense dá início aos treinos para a nova temporada esta quinta-feira, no campo Sousa Uva, no concelho vizinho de São Brás de Alportel.