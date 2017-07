Guarda-redes Carolina Vilão assina contrato com o Sporting

Lusa 27 Jul, 2017, 16:33 | Futebol Nacional

“É bom estar aqui porque é um dos melhores clubes de Portugal e porque estão a apostar muito no futebol feminino. Estou a gostar da experiência, estar a treinar com as melhores do país é uma forma de evoluir mais. (...) Estar neste patamar é completamente diferente, nunca pensei que em Portugal se evoluísse tanto em condições como no próprio jogo”, sublinhou a futebolista.



Carolina Vilão afirmou estar a ser bem integrada pelas companheiras de posição, as guarda-redes Inês Pereira e Patrícia Morais, e realçou que “são duas excelentes colegas”.



A jovem, de 16 anos, elogiou também o treinador ‘leonino’ Nuno Cristovão, que já conhece pela passagem no 1.º de Dezembro.



“Gostei muito de reencontrar o mister, que conheci no 1.º de Dezembro. Gosto muito dele como treinador e acho que me vai ajudar muito tanto pessoalmente, como a toda a equipa, coletivamente”, declarou Carolina.



A jogadora alinhará pelo campeão nacional e detentor da Taça de Portugal, depois de ter representado Atlético, 1.º Dezembro, CAC Pontinha e Belenenses.