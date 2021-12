Guarda-redes Emilijus Zubas assina pelo Arouca até 2023

“Sei que venho para uma Liga muito boa, com clubes de grande qualidade e históricos vitoriosos nas competições europeias. É um futebol muito tático, mas rápido, graças aos muitos jogadores de qualidade que aqui jogam. Vários começam aqui para depois jogarem nas maiores ligas do mundo”, afirmou em declarações às redes sociais arouquenses.



O guardião de 31 anos estava sem contrato depois de terminar a ligação com os turcos do Demirspor – pelos quais conquistou a II Liga na época transata –, começando agora uma nova experiência em Portugal, depois de ter passado ainda por Polónia, Letónia, Dinamarca, Chipre e Israel, onde conquistou uma taça nacional, para juntar ao palmarés que ainda inclui três campeonatos da Lituânia.



“Quando recebi o convite, fui-me informar sobre Arouca e percebi que é um clube muito bom, jogam e convivem como uma família. Os adeptos enriquecem o clube, que sempre me mostrou muito profissionalismo. Os meus objetivos para esta época ficam sempre atrás dos da equipa. O mais importante é o sucesso do coletivo”, referiu.



A contratação do internacional lituano em 14 ocasiões responde aos pedidos de Armando Evangelista para reforçar as redes arouquenses depois da lesão no braço de Fernando Castro, que não joga há dois meses.



Depois de quatro jogos sem perder no campeonato, o Arouca saiu derrotado dos Açores, onde defrontou o Santa Clara (2-1), mantendo o nono lugar, com 13 pontos, mais três do que o próximo adversário Vizela, atualmente no 15.º posto, numa partida agendada para segunda-feira, às 20h15.