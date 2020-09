Guarda-redes internacional Beto volta ao Leixões

"No Dia Internacional da Gratidão, o que posso dizer é muito obrigado ao Leixões e seus adeptos. Neste momento, o que posso dizer é muito obrigado", disse o experiente guarda-redes, citado na rede social Facebook do Leixões, da II Liga portuguesa de futebol, e aí apresentando como um "ídolo dos adeptos leixonenses e referência no clube".



Natural de Lisboa, o jogador fez quase toda a sua formação no Sporting, ficou ligado aos "leões" até 2003/04 como sénior, depois ganhou notoriedade precisamente no Leixões, onde jogou nas épocas, 2006/07, 2007/08 e 2008/09 e daí saltou para o FC Porto (2009/10, 2010/11 e parte da época seguinte).



Cluj, da Roménia, Sporting de Braga e Sevilha, clube pelo qual venceu a Liga Europa frente ao Benfica, em 2014, e 16 jogos pela seleção A portuguesa também fazem parte do vasto currículo deste guarda-redes português.



Beto representou o clube turco Goztepe nas três últimas temporadas e encontrava-se livre desde julho.