Guarda-redes Kritciuk reforça Gil Vicente com contrato até 2024

"Do maior país do mundo (Rússia, em área) para ser a muralha do maior concelho de Portugal (Barcelos tem o maior número de freguesias). Bem-vindo a Barcelos, Kritciuk. O guardião russo assina até 2024", lê-se na mensagem publicada pelos gilistas na rede social Facebook.



O russo, de 30 anos, vai representar o quarto clube em Portugal, depois de ter passado pelo Sporting de Braga, nas épocas 2012/13, 2014/15 e 2015/16, pelo Rio Ave, em 2013/14, por empréstimo dos bracarenses, e pelo Belenenses SAD, formação pela qual cumpriu 27 jogos na temporada passada.



Formado na Akademiya Tolyatti, no país natal, Kritciuk jogou ainda no principal campeonato russo pelo Krasnodar, entre 2015/16 e 2019/20.