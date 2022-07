Guarda-redes Lucas Flores é o primeiro reforço do Rio Ave para 2022/23

O guardião de 20 anos assinou um compromisso válido por três temporadas com o clube nortenho, e apesar de ser integrado no plantel principal vai também ser chamado para os trabalhos da equipa sub-23 do Rio Ave.



Lucas Flores cumpriu a sua formação no Internacional de Porto Alegre, onde se sagrou campeão brasileiro de sub-20 em 2021, vencendo também a Supertaça do país, do mesmo escalão, nessa temporada.



O guarda-redes já está a trabalhar às ordens do técnico Luís Freire e poderá ter oportunidade para se estrear já este sábado, no jogo-treino com o Sporting de Braga B.