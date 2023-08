Guarda-redes Marcelo Carné assina pelo Estoril Praia até ao final da época

O guardião, de 33 anos, assinou contrato por uma época desportiva, até junho de 2024, com o 14.º classificado da I Liga portuguesa em 2022/2023, que procurava um concorrente para o seu habitual titular, Dani Figueira, depois de ter permitido as saídas de Pedro Silva e Jota Oliveira para o Penafiel e União de Leiria, respetivamente, ambos da II Liga.



“Bem-vindo, Carné. A espalhar magia até 2024”, apresentou o Estoril Praia, numa breve mensagem, acompanhada por um vídeo protagonizado por Marcelo Carné, nos seus canais oficiais.



Esta contratação não trouxe qualquer custo ao Estoril Praia dado que o guarda-redes rescindiu, por mútuo acordo, o contrato que o ligava aos insulares, da II Liga, ficando livre para decidir o seu futuro.



Marcelo Carné chega ao Estoril Praia ao fim de apenas meio ano de passagem por Portugal, no qual se destacou ao serviço do Marítimo, que não conseguiu evitar a despromoção ao segundo escalão.



O guarda-redes, antigo internacional Sub-17 pelo Brasil e que representou o seu país num Mundial e num Campeonato Sul-americano do escalão, cumpriu toda a sua formação no Flamengo, um dos principais emblemas do futebol brasileiro.



O Estoril Praia inicia a sua participação na edição 2023/2024 da I Liga com uma deslocação ao reduto do Arouca, no domingo, pelas 20h30.