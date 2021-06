Guarda-redes Marco renova pelo Santa Clara por três épocas

“A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Marco André Rocha Pereira para a renovação do vínculo contratual vigente para as próximas três temporadas desportivas”, lê-se na nota de imprensa enviada pelo clube.



Com a renovação, Marco irá “vincar a posição de atleta com mais anos de casa”, uma vez que o guarda-redes chegou ao Santa Clara na temporada 2017/18, acrescenta o comunicado.



O guarda-redes contabiliza 110 jogos com a camisola dos açorianos, sendo o segundo jogador da história do clube com maior número de jogos e minutos na principal divisão do futebol nacional.



“Os objetivos são os mesmos: conquistar a manutenção, valorizar o clube e os jogadores”, afirmou o guarda-redes ao departamento de comunicação do clube.



O clube acrescenta que Marco tem “contribuído de forma inequívoca para o sucesso desportivo do projeto” do Santa Clara, assumindo-se como um “dos mais regulares guarda-redes do futebol nacional”.



Na temporada 2020/21, o guarda-redes Marco foi o jogador com mais jogos no campeonato (33) ao serviço do Santa Clara, mais um encontro do que o avançado brasileiro Carlos Júnior.



O Santa Clara conseguiu na época 2020/21 a melhor pontuação de sempre da equipa na I Liga de futebol, alcançando o sexto lugar que lhe permite disputar a qualificação para a Liga Conferência Europa.



Antes de rumar os Açores, Marco representou o Freamunde, o Feirense, o Trofense e o Boavista.