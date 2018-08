Guarda-redes Renan Ribeiro emprestado ao Sporting por uma época com opção de compra

Lusa Comentários 02 Ago, 2018, 20:58 / atualizado em 02 Ago, 2018, 20:59 | Futebol Nacional

Renan Ribeiro, 28 anos e 1,93 metros, foi jogador do Atlético Mineiro, no qual se formou, desde 2009 a 2013, sendo transferido para o São Paulo, equipa pela qual alinhou nas cinco temporadas seguintes antes da sua primeira experiência na Europa, no Estoril Praia, na época passada, ao serviço do qual alinhou em 14 jogos.



A entrada de Renan no plantel implicou a saída do guarda-redes francês Romain Salin, de 34 anos, cujo contrato com o Sporting termina no final da presente temporada, o qual terá agora de encontrar clube até ao fecho do mercado.



Salin chegou a Alvalade na temporada passada para ser o suplente de Rui Patrício, um papel que ainda lhe permitiu disputar quatro jogos, dois na Taça de Portugal e outros dois na Taça da Liga.



Com lugar garantido no plantel para esta época está Luís Maximiano, um jovem com margem de evolução e no qual os responsáveis 'leoninos' depositam muita confiança.



Tudo indica que Renan, jogador com que o Sporting ficou com a opção de compra no final da época por um milhão de euros, vai discutir a titularidade na baliza 'leonina' com o experiente guarda-redes italiano Emiliano Viviano, de 32 anos, contratado esta época à Sampdoria.