Guerra de "Antónios" no Sporting de Braga

O candidato à presidência do Sporting de Braga António Pedro Peixoto negou que o seu diretor desportivo vá ser Dito, atual treinador do Famalicão, como tinha avançado António Salvador, atual presidente e também candidato.



"Toda a gente sabe que o seu diretor desportivo é o Dito, mas era importante perceber se, como 'expert' no direito desportivo, se foi ele (António Pedro Peixoto) quem fez o contrato do Dito para o Famalicão e se tem alguma (relação de) trabalho com o Famalicão nessa questão dos contratos", disse quinta feira António Salvador à margem de mais uma iniciativa de campanha.



António Pedro Peixoto respondeu ao atual presidente dos minhotos no decurso de uma visita ao final do dia ao Bragalona FC e Associação Merelim S. Paio.



"Quanto ao Dito, ele não será o nosso diretor desportivo, portanto, o senhor António Salvador está equivocado, quanto aos comentários sobre a minha atividade profissional como advogado, não lhe vou responder, porque desde o início que dissemos que íamos fazer uma campanha com elevação e não falar em questões pessoais ou profissionais, porque, se fosse para falar sobre questões profissionais, também tinha muito que falar sobre a atividade profissional do senhor António Salvador no que toca à gestão das suas empresas", afirmou o candidato.