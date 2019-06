Guga Rodrigues e Diogo Gonçalves reforçam Famalicão

Lusa Comentários 26 Jun, 2019, 20:18 | Futebol Nacional

Guga Rodrigues, de 21 anos, assinou pelo emblema famalicense por cinco temporadas e chega proveniente do Benfica, tendo alinhado na última temporada pelo Panetolikos, no qual jogou por 13 vezes no campeonato principal da Grécia.



Diogo Gonçalves, de 22 anos, vai para o Famalicão por empréstimo do Benfica e alinhou na passada temporada pelos ingleses do Nottingham Forest.



"Espero conseguir fazer uma boa época a nível individual e coletivo para concretizar os objetivos do clube. Depois de ter estado na Grécia e de conhecer os estádios gregos e os seus adeptos, vir para Portugal teria que jogar num clube onde a paixão fosse idêntica e dos adeptos do FC Famalicão já ouvi falar maravilhas", disse Guga Rodrigues, em declarações ao portal do clube.



Diogo Gonçalves revelou ter "muita ambição" e prometeu "dar o máximo para ajudar o clube a cimentar-se no patamar mais alto do futebol português".



"Também quero dar alegrias a estes adeptos de quem já ouvi falar muito bem e que sentem o clube de uma forma apaixonada", disse o avançado citado no 'site' dos minhotos.



Na última época, o Famalicão foi segundo classificado na II Liga, atrás do Paços de Ferreira, e garantiu o regresso ao principal escalão, no qual esteve pela última vez há 25 anos, em 1993/94.