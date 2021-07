Gui enaltece capacidade de Pepa para interagir com jogadores

Depois de uma época em que apontou sete golos em 21 jogos pela formação sub-23 vitoriana e um golo em sete partidas pela equipa B, o futebolista iniciou a temporada 2021/22 no plantel principal e assumiu o desejo de "agarrar a oportunidade" dada pelo clube e pelo treinador Pepa, a quem "teceu" elogios.



"É um treinador com muita experiência na I Liga, que nos vai ajudar. Tem uma postura que me agrada, porque gosta de interagir com os jogadores. Acho que isso é importante para o nosso crescimento individual", realçou à imprensa presente em Troia, local do distrito de Setúbal onde os vimaranenses vão estagiar até sábado.



Gui acrescentou que o "foco" da semana anterior, a primeira de treinos, foi a "vertente física", mas a "parte tática" esteve igualmente presente, com os jogadores a "assimilarem as ideias" do treinador que conduziu o Paços de Ferreira ao quinto lugar na época passada.



Ligado ao Vitória de Guimarães desde a época 2012/13, o atleta natural de Santa Marta de Penaguião reconheceu sentir "um pouco de ansiedade" por subir à equipa principal e, mesmo tendo sido titular no triunfo sobre o Feirense, no sábado, por 2-1, avisou que tem ainda "muito que galgar" numa fase "muito precoce da pré-época".



"Não quero criar expetativas, mas sim continuar a trabalhar", disse, frisando ainda que as eventuais hipóteses de jogar vão depender do seu "rendimento" e que a "competitividade" no seio do grupo é "uma coisa saudável".



O médio vincou ainda que é "motivador" trabalhar com "referências" como o médio e capitão de equipa André André, de 31 anos, e o extremo Quaresma, de 37, que, apesar dos títulos ganhos no Sporting, no FC Porto, no Besiktas, no Inter de Milão e ainda na seleção nacional (Euro2016), continua a ser exemplo de profissionalismo.



"Há um pormenor do Quaresma. Depois da carreira que fez e de tudo o que ele conseguiu, é sempre o primeiro a chegar aos treinos. Acho que isso é fantástico. Quero aprender muito com ele, com o André André e o Sílvio. São jogadores que têm muita experiência e que de certeza nos vão ajudar ao máximo", vincou.



Convicto de que o Vitória é um clube com "adeptos muito exigentes", Gui expressou o desejo do balneário regressar ao Estádio D. Afonso Henriques na época 2021/22, com "adeptos nas bancadas".



Com contrato válido até 2025/26 e uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros associada, Gui disse ainda ter como referências para a sua posição o alemão Mesut Özil, bem como o croata Luka Modric e o brasileiro Kaká.