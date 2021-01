Guimarães tenta recuperar terreno frente ao Moreirense

Depois de ter visto o jogo com o Nacional da ronda anterior ser adiado para 21 de janeiro, face aos vários casos positivos do novo coronavírus na comitiva, o Vitória de Guimarães, quinto colocado, com 19 pontos, vai procurar encurtar a diferença de oito pontos para o Sporting de Braga (quarto, com 27), que tem mais dois jogos.Do outro lado, vai encontrar um Moreirense, 12.º, com 13, agora liderado por Vasco Seabra, que abandonou o Boavista no passado mês de dezembro e foi o escolhido para colmatar a recente saída por iniciativa própria de César Peixoto.O jogo está agendado para as 17h00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, e terá arbitragem de Artur Soares Dias.Mais tarde, a partir das 20h30, o Boavista, 17.º e penúltimo classificado, com 10 pontos, é o anfitrião do Santa Clara (sétimo, com 14), sendo que os "axadrezados" não vencem desde o encontro com o Benfica, na sexta ronda.O jogo será dirigido pelo árbitro António Nobre.

Resultados e programa da 13.ª jornada:



Sporting de Braga - Marítimo, 2-1.





Nacional - Sporting, 0-2.

Rio Ave - Portimonense, 3-0.Benfica - Tondela, 2-0.Famalicão - FC Porto, 1-4.Moreirense - Vitória de Guimarães, 17h00Boavista - Santa Clara, 20h30Farense - Gil Vicente, 15h00Belenenses SAD - Paços de Ferreira, 20h00