Gustavo Assunção sonha ganhar no Estádio da Luz

O médio, de 19 anos, prepara-se para enfrentar a equipa encarnada, no próximo sábado, em jogo da 14.ª jornada do campeonato da I Liga.O filho de Paulo Assunção, ex-futebolista que atuou no FC Porto e Nacional, disse que “o futuro a Deus pertence” mas “o Famalicão vai dar tudo para ganhar os seus jogos”.Sobre o desafio em Lisboa não escondeu que “seria bom sair da Luz com uma vitória”.Atualmente no 3.º lugar a equipa do Famalicão respira saúde daí o jovem futebolista falar da partida do próximo fim de semana como “um jogo difícil mas estamos tranquilos”.

A propósito do excelente campeonato que os famalicenses estão a realizar o jogador olhou para a sua equipa e disse que “a terceira posição é um grande orgulho à custa de um plantel muito completo em que todos podem jogar”.







Antes de ingressar no Famalicão o jovem deixou o Atlético de Madrid para assinar um contrato válido por cinco épocas com o clube que subiu à primeira divisão do futebol nacional.



Gustavo Assunção é internacional pelas camadas jovens do Brasil e chegou a marcar presença em alguns treinos da equipa principal dos “colchoneros”.