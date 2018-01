Helton considera natural a titularidade de José Sá

Mário Aleixo - RTP 26 Jan, 2018, 10:57 / atualizado em 26 Jan, 2018, 10:57 | Futebol Nacional

O carismático ex-número um dos azuis e brancos admitiu ser natural a atual situação dos dois guarda-redes dos portistas, numa declaração à margem do “Jogo das Lendas", realizado na Fan Zone da Taça da Liga, em Braga.



Helton vê desta forma a situação de José Sá e Casillas: “Com bons olhos...de torcedor, de adepto. Tem de se respeitar a decisão do treinador. De certeza que ele está lá todos os dias e sabe o que é melhor para a equipa dele. Quando faz a gestão, ele não tem chatice com qualquer um”.



O brasileiro ainda concluiu o seu pensamento ao afirmar: “Eu tive um caso semelhante. Também tive afastado e continuei a trabalhar. Não vejo qualquer problema da parte do Casillas”.





A propósito da derrota do FC Porto perante o Sporting, no jogo da meia-final da competição, considerou: “O futebol é mesmo assim. Jogámos bem. Infelizmente não conseguimos vencer. Falo com respeito de todas as outras equipas. Quando chegam os penáltis é mais complicado”.Sobre a sua atual situação como futuro treinador do Freamunde revelou: “Ainda não me considero treinador porque ainda não foi acertado com o outro treinador. Tenho tido uma resposta fantástica por parte dos outros jogadores”.A final da Taça da Liga entre V. Setúbal e Sporting joga-se no próximo sábado, a partir das 20h45, no Estádio Municipal de Braga.