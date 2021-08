Hernán De La Funte reforça defesa do Famalicão

O jogador tem 24 anos e chega do Vélez Sarsfield, ao serviço do qual se estreou no campeonato argentino e atuou na Taça Libertadores e na Taça Sul-Americana.



No último mês representou a seleção sub-23 da Argentina nos Jogos Olímpicos.



“É um passo muito grande na minha carreira. Espero cumprir as expectativas e esforçar-me para ajudar o clube no que puder”, afirmou Hernán De La Fuente, que vincou ainda o desejo de “contribuir para que o Famalicão possa ganhar o maior número de jogos possível e esteja o mais acima na tabela classificativa”.



Hernán De La Fuente é o sétimo reforço do Famalicão para 2021/22, depois de Pedro Marques, Dylan Batubinsika, Rúben Lima, Dalberson, Bruno Rodrigues e David Tavares. Bruno Alves também chegou a ser apresentado, no entanto, acabou por sair ainda antes do início do campeonato.